Трамп заявил, что США прошли пандемию коронавируса

5 июня, 2020, 20:08

В пятницу, 5 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пандемию коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

Такое заявление Трамп сделал после роста показателей занятости по новыхм рабочим местам.

"Мы имели крупнейшую экономику в истории мира. И эта сила позволяет нам пройти через эту ужасную пандемию, в значительной степени из-за того, что, думаю, мы делаем очень хорошо. Мы приняли каждое решение правильно", - сказал Трамп.

Президент США также выразил мнение, что экономика страны будет восстанавливаться быстрее, если отдельные штаты санкционируют возвращение к работе.

Раньше 5 июня Министерство труда США сообщило о появлении в стране в мае 2,5 млн рабочих мест и снижении уровня безработицы до 13,3% после уменьшения числа рабочих мест в предыдущие месяцы из-за пандемии коронавируса.

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