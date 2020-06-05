Трамп заявил, что США прошли пандемию коронавируса
Об этом сообщает Радио Свобода.
Такое заявление Трамп сделал после роста показателей занятости по новыхм рабочим местам.
"Мы имели крупнейшую экономику в истории мира. И эта сила позволяет нам пройти через эту ужасную пандемию, в значительной степени из-за того, что, думаю, мы делаем очень хорошо. Мы приняли каждое решение правильно", - сказал Трамп.
Президент США также выразил мнение, что экономика страны будет восстанавливаться быстрее, если отдельные штаты санкционируют возвращение к работе.
Раньше 5 июня Министерство труда США сообщило о появлении в стране в мае 2,5 млн рабочих мест и снижении уровня безработицы до 13,3% после уменьшения числа рабочих мест в предыдущие месяцы из-за пандемии коронавируса.
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