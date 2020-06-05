 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала направление 35 млрд из Covid-фонда на ремонт дорог

Рада предварительно поддержала направление 35 млрд из Covid-фонда на ремонт дорог


фото: zmist.pl.ua
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3509, которым предлагается добавить к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог общего пользования

За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов, передает ЭП.

Речь идет о выделении из специального фонда для борьбы с коронавирусом в Украине 35 млрд грн на строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения.

В частности, эти средства планируется потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий.

Также парламент принял сократить сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать