Рада предварительно поддержала направление 35 млрд из Covid-фонда на ремонт дорог

5 июня, 2020, 14:08

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3509, которым предлагается добавить к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог общего пользования

За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов, передает ЭП.

Речь идет о выделении из специального фонда для борьбы с коронавирусом в Украине 35 млрд грн на строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения.

В частности, эти средства планируется потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий.

Также парламент принял сократить сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, хотя Фонд борьбы с коронавирусом существует с 13 апреля, однако по состоянию на 25 мая правительство распределило только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда .