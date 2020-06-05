Рада предварительно поддержала направление 35 млрд из Covid-фонда на ремонт дорог
За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов, передает ЭП.
Речь идет о выделении из специального фонда для борьбы с коронавирусом в Украине 35 млрд грн на строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения.
В частности, эти средства планируется потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий.
Также парламент принял сократить сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.
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Напомним, хотя Фонд борьбы с коронавирусом существует с 13 апреля, однако по состоянию на 25 мая правительство распределило только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда .
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