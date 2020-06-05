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Espreso.tvОбществоРада не выбрала своих представителей в конкурсной комиссии ГБР

Рада не выбрала своих представителей в конкурсной комиссии ГБР


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада не поддержала постановление об избрании представителей парламента в конкурсную комиссию Госбюро расследований

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За постановление проголосовали 205 депутатов при необходимых 226 голосах.

Директор ГБР назначается на 5 лет президентом по представлению специальной комиссии, в которую входит три человека от президента, три от Верховной Рады и три от организаций, которые утверждает Кабинет министров.

Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек.

  • Из-за "совета" президента Владимира Зеленского депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык снялась с участия в конкурсе в комиссию по отбору руководителей Государственного бюро расследований
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