Рада не выбрала своих представителей в конкурсной комиссии ГБР
5 июня, 2020, 12:57
Верховная Рада не поддержала постановление об избрании представителей парламента в конкурсную комиссию Госбюро расследований
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За постановление проголосовали 205 депутатов при необходимых 226 голосах.
Директор ГБР назначается на 5 лет президентом по представлению специальной комиссии, в которую входит три человека от президента, три от Верховной Рады и три от организаций, которые утверждает Кабинет министров.
Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек.
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