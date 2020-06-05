Рада не выбрала своих представителей в конкурсной комиссии ГБР

5 июня, 2020, 12:57

Верховная Рада не поддержала постановление об избрании представителей парламента в конкурсную комиссию Госбюро расследований

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За постановление проголосовали 205 депутатов при необходимых 226 голосах.

Директор ГБР назначается на 5 лет президентом по представлению специальной комиссии, в которую входит три человека от президента, три от Верховной Рады и три от организаций, которые утверждает Кабинет министров.

Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек.