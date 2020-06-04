"По настоянию президента": нардеп "слуга" Яцык заявила, что ее заставили отказаться от участия в комиссии по отбору руководителей ГБР

4 июня, 2020, 20:26

Из-за "совета" президента Владимира Зеленского депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык снялась с участия в конкурсе в комиссию по отбору руководителей Государственного бюро расследований

Об этом она сама сообщила в Facebook.

Речь идет об отборе в комиссию, которая будет выбирать руководство Госбюро расследований.

По словам Яцык, сняться ей посоветовали в пользу однопартийца Владлена Неклюдова. И это несмотря на то, что члены комитета уже дважды поддержали именно ее кандидатуру.

"Со стороны президента поступило предложение о том, чтобы я взяла самоотвод в пользу Владлена Неклюдова. Я, конечно, не могу не пойти навстречу президенту в этом вопросе, поэтому я беру самоотвод. Я в этом голосовании и в этом антирейтинговом голосовании участвовать не буду . Спасибо", - заявила нардеп.