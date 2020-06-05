"Следствие продолжается", - прокуратура Киева отреагировала на отмену ВАКСом решения об аресте Богатыревой

5 июня, 2020, 20:56

В прокуратуре Киева отметили, что повторное составление и вручение уведомления о подозрении бывшему вице-премьер-министру - министру здравоохранения Раисе Богатыревой законом не предусмотрено, а следствие по ней продолжается

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Сотрудниками прокуратуры Киева не составлялось новое сообщение о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины - министру здравоохранения, поскольку действующими нормами УПК Украины не предусмотрено повторное составление и вручение идентичного сообщения о подозрении, которое ранее уже было вручено подозреваемой", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 28 августа 2019года Печерским районным судом города Киева в отношении подозреваемой Богатыревой была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 6 млн грн, которые 29 августа 2019 года внесены.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.

Напомним, Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она была объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. К тому времени ее местонахождение было неизвестно.

27 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и была задержана в аэропорту "Киев" (Жуляны).

28 августа 2019 года Печерский райсуд столицы избрал бывшей руководителю МЗ меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

29 августа 2019 года Богатырева вышла из следственного изолятора под залог.

Ее обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства о применении к экс-главе МЗ времен Януковича Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога

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