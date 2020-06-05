"Следствие продолжается", - прокуратура Киева отреагировала на отмену ВАКСом решения об аресте Богатыревой
"Сотрудниками прокуратуры Киева не составлялось новое сообщение о подозрении бывшему вице-премьер-министру Украины - министру здравоохранения, поскольку действующими нормами УПК Украины не предусмотрено повторное составление и вручение идентичного сообщения о подозрении, которое ранее уже было вручено подозреваемой", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что 28 августа 2019года Печерским районным судом города Киева в отношении подозреваемой Богатыревой была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с определением залога в размере 6 млн грн, которые 29 августа 2019 года внесены.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.
Напомним, Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 - министром здравоохранения Украины.
В октябре 2014 года она была объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. К тому времени ее местонахождение было неизвестно.
27 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и была задержана в аэропорту "Киев" (Жуляны).
28 августа 2019 года Печерский райсуд столицы избрал бывшей руководителю МЗ меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.
29 августа 2019 года Богатырева вышла из следственного изолятора под залог.
Ее обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.
- 4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства о применении к экс-главе МЗ времен Януковича Раисе Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога
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