Нарушение по поводу вручения подозрения: ВАКС отменил решение об аресте Богатыревой
Об этом сообщает Судебная власть Украины.
Суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда и отказал в удовлетворении ходатайства об аресте Богатыревой,
Принимая такое решение, суд исходил из того, что Прокуратурой города Киева были допущены нарушения норм УПК Украины в части вручения уведомления о подозрении.
Во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда г. Киева не были приняты меры для устранения нарушений уголовного процессуального закона.
Данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отказа в аресте
Данному лицу инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины: завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.