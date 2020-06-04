Нарушение по поводу вручения подозрения: ВАКС отменил решение об аресте Богатыревой

4 июня, 2020, 21:51

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства о применении к экс-руководителю МЗ времен Януковича Раисы Богатыревой меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда и отказал в удовлетворении ходатайства об аресте Богатыревой,

Принимая такое решение, суд исходил из того, что Прокуратурой города Киева были допущены нарушения норм УПК Украины в части вручения уведомления о подозрении.

Во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда г. Киева не были приняты меры для устранения нарушений уголовного процессуального закона.

Данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отказа в аресте

Данному лицу инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 Уголовного кодекса Украины: завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.