 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКлопп уговорил лучшего немецкого бомбардира перейти в "Ливерпуль"

Клопп уговорил лучшего немецкого бомбардира перейти в "Ливерпуль"


фото: Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уговорил форварда немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера перейти в английский клуб

Об этом сообщил журналист Николо Скира в twitter.

По его информации, Тимо Вернер уже в ближайшие недели станет игроком "Ливерпуля".

Немецкий форвард провел несколько бесед с главным тренером английского клуба Юргеном Клоппом и согласился покинуть "Лейпциг". 24-летний нападающий будет получать в Англии 10 млн евро в год плюс бонусы за успешные выступления.

В нынешнем сезоне Вернер сыграл за "Лейпциг" 38 матчей, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач.

В бундеслиге форвард забил 24 гола и является лучшим бомбардиром турнира среди немецких футболистов. Его опережает только польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, у которого 27 мячей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать