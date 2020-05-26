Клопп уговорил лучшего немецкого бомбардира перейти в "Ливерпуль"

26 мая, 2020, 17:38

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уговорил форварда немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера перейти в английский клуб

Об этом сообщил журналист Николо Скира в twitter.

По его информации, Тимо Вернер уже в ближайшие недели станет игроком "Ливерпуля".

Немецкий форвард провел несколько бесед с главным тренером английского клуба Юргеном Клоппом и согласился покинуть "Лейпциг". 24-летний нападающий будет получать в Англии 10 млн евро в год плюс бонусы за успешные выступления.

В нынешнем сезоне Вернер сыграл за "Лейпциг" 38 матчей, забил 30 голов и отдал 12 результативных передач.

В бундеслиге форвард забил 24 гола и является лучшим бомбардиром турнира среди немецких футболистов. Его опережает только польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, у которого 27 мячей.

The first choice of Jurgen #Klopp always remains Timo #Werner . For him is ready a wages of € 10M + bonuses. #Liverpool want to close the deal in the coming weeks. Meanwhile confirmed from Deutschland their talks on call after Easter. #transfers #LFC

https://t.co/eYEJMtwEKI - Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2020

12 февраля стало известно, что Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль" за 60 млн евро.

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