Партия "Слуга народа" проведет праймериз по кандидату в мэры Киева в июне, - Корниенко
2 июня, 2020, 22:49
Партия "Слуга народа" определится с кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Праймериз будет проводиться в течение июня. Официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, в сентябре. То есть в сентябре будет официальная регистрация. Но к тому времени у нас кандидат точно будет", - заявил Корниенко.
- Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
- Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
- По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.
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Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.