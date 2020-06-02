Партия "Слуга народа" проведет праймериз по кандидату в мэры Киева в июне, - Корниенко

2 июня, 2020, 22:49

Партия "Слуга народа" определится с кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Праймериз будет проводиться в течение июня. Официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, в сентябре. То есть в сентябре будет официальная регистрация. Но к тому времени у нас кандидат точно будет", - заявил Корниенко.