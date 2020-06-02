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Espreso.tvОбществоПартия "Слуга народа" проведет праймериз по кандидату в мэры Киева в июне, - Корниенко

Партия "Слуга народа" проведет праймериз по кандидату в мэры Киева в июне, - Корниенко

Партия "Слуга народа" определится с кандидатом на должность мэра Киева уже в этом месяце

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Праймериз будет проводиться в течение июня. Официальное выдвижение, согласно избирательным правилам, в сентябре. То есть в сентябре будет официальная регистрация. Но к тому времени у нас кандидат точно будет", - заявил Корниенко.

  • Напомним, народный депутат Александр Качура обнародовал обращение коллег к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести публичные праймериз для кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа".
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил, что будет бороться за то, чтобы пойти в мэры Киева от партии.
  • По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, на праймериз кандидата на мэры Киева будет до шести претендентов. Сейчас желающих четверо - Ткаченко, Тищенко, Дубинский и Качура.
  • Тищенко заявил, что идет на партийные праймериз по отбору кандидата на должность мэра Киева.
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