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Espreso.tvОбществоПостановление "Голоса" об отставке Авакова отправили на регистрацию, - нардеп Железняк

Постановление "Голоса" об отставке Авакова отправили на регистрацию, - нардеп Железняк


фото: fb
Постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова отправили на регистрацию в аппарат Верховной Рады

Об этом написал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Подписи проверили, электронные документы подготовили. Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию", - написал он.

Он добавил, что постановление подписало 56 депутатов.

  • Напомним, возле Верховной Рады состоялась массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

 

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