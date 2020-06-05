Постановление "Голоса" об отставке Авакова отправили на регистрацию, - нардеп Железняк
5 июня, 2020, 14:29
Постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова отправили на регистрацию в аппарат Верховной Рады
Об этом написал нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.
"Подписи проверили, электронные документы подготовили. Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию", - написал он.
Он добавил, что постановление подписало 56 депутатов.
- Напомним, возле Верховной Рады состоялась массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.