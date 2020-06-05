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Espreso.tvМирПолная видеофиксация следственных действий и кадровые изменения: Аваков рассказал о выводах после событий в Кагарлыке

Полная видеофиксация следственных действий и кадровые изменения: Аваков рассказал о выводах после событий в Кагарлыке


фото: npu.gov.ua
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал изменения в работе полиции, которые будут внедрены после событий в Кагарлыке

Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде Украины, сообщает Еспресо.TV.

"Мы сделали существенные выводы по поводу недостатков и работы инспекции по личному составу национальной полиции. По итогам анализа этого инцидента и совместного заседания с комитетом ВР по правоохранительной деятельности приняли приняли определенные решения о введении дополнительных фунций инспекции по личному составу Национальной полиции", - рассказал глава МВД. В частности, предусматриваются следующие шаги:

1. Во всех подразделениях полиции будет введена система custody records - то есть полная видеофиксация следственных действий.

2. Будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу Национальной полиции. В состав инспекции будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях.

3. Будут повышены заработные платы и материально-техническое обеспечение самой инспекции - автомобили для проверок, средства фиксации нарушений, камеры и тому подобное.

4. Будет предоставлено право проверять любые подразделения, службы, отдельных работников во время несения службы в любое время суток.

5. При профессиональном отборе кандидатов на службу в полиции при конкурсах будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности и агрессивности поведения.

Напомним, возле Верховной Рады проходит массовая акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

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