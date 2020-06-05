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Espreso.tvОбществоМитинг за отставку Авакова: один из протестующих совершил попытку самоподжога

Митинг за отставку Авакова: один из протестующих совершил попытку самоподжога


фото: pravda.ua
Житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит под Верховной Радой

Об этом сообщает "Украинская правда".

Полиции удалось быстро потушить мужчину.

Семья Ляшенко пришла из Новой Каховки на митинг против Авакова за якобы рейдерский захват. По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова". В знак протеста мужчина решил себя поджечь.

Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году. Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом имущества.

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