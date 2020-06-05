Митинг за отставку Авакова: один из протестующих совершил попытку самоподжога

Об этом сообщает "Украинская правда".

Полиции удалось быстро потушить мужчину.

Семья Ляшенко пришла из Новой Каховки на митинг против Авакова за якобы рейдерский захват. По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова". В знак протеста мужчина решил себя поджечь.

Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году. Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом имущества.

Возле Рады проходит массовая акция с требованием отставки Авакова.

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