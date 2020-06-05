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Espreso.tvОбществоМаск назвал Amazon монополистом и призвал разделить компанию

Маск назвал Amazon монополистом и призвал разделить компанию


фото: forbes
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что "монополии - это неправильно" и "время разделить Amazon

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Маск написал твит в ответ другому пользователю, который пожаловался, что Amazon отказался выставить на продажу его книгу о коронавирусе.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно. Джефф Безос, это безумие", - пишет Маск.

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