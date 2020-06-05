Маск назвал Amazon монополистом и призвал разделить компанию

5 июня, 2020, 12:04

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что "монополии - это неправильно" и "время разделить Amazon

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Маск написал твит в ответ другому пользователю, который пожаловался, что Amazon отказался выставить на продажу его книгу о коронавирусе.

"Пришло время разделить Amazon. Монополии - это неправильно. Джефф Безос, это безумие", - пишет Маск.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! - Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

Читайте также: С начала пандемии 25 самых богатых людей мира стали богаче еще на $255 млрд, - Forbes