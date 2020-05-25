С начала пандемии 25 самых богатых людей мира стали богаче еще на $255 млрд, - Forbes
Об этом пишет Forbes.
"Общее богатство двадцати пяти самых богатых людей в списке мировых миллиардеров Forbes стало на $255 млрд больше, чем тогда, когда фондовый рынок США 23 марта достиг среднего пандемического минимума", - говорится в сообщении.
Больше, в частности, за эти два месяца заработал основатель Facebook Марк Цукерберг, его состояние увеличилось на $31,4 млрд - до $86,5 млрд.
Вторым по величине прибыли является основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon, самый богатый человек в мире по версии Forbes - Джефф Безос. Он заработал $29,9 млрд, увеличив свой доход до $146,9 млрд.
Третьим стал глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, он увеличил свое состояние почти на $20 млрд.
Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.
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