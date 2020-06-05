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Espreso.tvОбществоГлава Житомирской ОГА планирует усилить карантин

Глава Житомирской ОГА планирует усилить карантин


фото: dialog.ua
Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мероприятий и непереход области на очередной этап ослабления карантина

Об этом Бунечко заявил во время брифинга, передает "РБК-Украина".

Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:

- невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;

- проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;

- проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;

- проверку рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.

Региональная комиссия примет соответствующее решение.

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  • Кличко заявил, что КГГА пока не будет открывать рестораны, кафе и бассейны.
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