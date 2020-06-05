Глава Житомирской ОГА планирует усилить карантин
5 июня, 2020, 14:27
Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко инициирует усиление карантинных мероприятий и непереход области на очередной этап ослабления карантина
Об этом Бунечко заявил во время брифинга, передает "РБК-Украина".
Также на заседании комиссии ТЭБ и ЧС будут рассматривать:
- невозможность открытия в ближайшее время ресторанов на территории области;
- проведение богослужений при условии соблюдения жестких карантинных мероприятий;
- проверку пассажирских перевозок правоохранителями на предмет соблюдения карантинных ограничений;
- проверку рынков и магазинов по выполнению всех карантинных мероприятий.
Региональная комиссия примет соответствующее решение.
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- Кличко заявил, что КГГА пока не будет открывать рестораны, кафе и бассейны.