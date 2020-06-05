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Espreso.tvОбществоКарантин: Киев пока не будет открывать кафе и бассейны, - Кличко

Карантин: Киев пока не будет открывать кафе и бассейны, - Кличко


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что КГГА пока не будет открывать рестораны, кафе и бассейны

Об этом он написал в Telegram.

"Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны, кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму. И сегодня составляет 14,9.
Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления ", - написал Кличко.

Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе.

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