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Espreso.tvОбществоГлава Госкино Кудерчук на встрече с НСКУ после просьбы оставить Довженко-Центру финансирование встала и ушла с мероприятия

Глава Госкино Кудерчук на встрече с НСКУ после просьбы оставить Довженко-Центру финансирование встала и ушла с мероприятия

Руководительница Госкино Марина Кудерчук во время встречи с представителями Национального союза кинематографистов Украины после просьбы к ней не сокращать финансирование Довженко-Центра вместо того, чтоб обсудить этот вопрос встала и ушла с мероприятия

Видео встречи обнародовала в Facebook экс-глава МЗ Ульяна Супрун.

В ролике можно увидеть, как член НСКУ, академик Национальной академии искусств Украины Анна Чмиль обратилась к Кудерчук с просьбой оставить финансирование для Довженко-Центра. Кудерчук в ответ спросила, кто сказал, что Довженко-Центр лишают финансирования, потребовала "корректного отношения к себе" и вышла из зала.

Супрун заметила, что к вопросам во время мероприятия перешли сразу, поскольку выступать Кудерчук отказалась.

"Вместо вменяемого объяснения и ответа на абсолютно уместную просьбу и совет не принимать поспешных решений, последствия которых трудно исправить, Кудерчук отметила, что действует в рамках законодательства, а затем просто вышла из зала. Понятно, что встреча была закончена без обсуждения НИ ОДНОГО вопроса", - написала Супрун.

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