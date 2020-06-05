Евросоюз продлит запрет на въезд в Шенгенскую зону, - еврокомиссар
Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает Европейская правда .
"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.
По ее словам, Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действия действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.
"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - сказала еврокомиссар, добавив, что ожидается продолжение запрета на две недели.
По поводу критериев, для каких стран и когда открывать границы, в ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.
Она также отметила, что полное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.
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Отметим, что в ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.
По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинству стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.
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