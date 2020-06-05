Евросоюз продлит запрет на въезд в Шенгенскую зону, - еврокомиссар

5 июня, 2020, 14:52

Страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран после 15 июня

Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон по итогам заседания министров внутренних дел стран ЕС, сообщает Европейская правда .

"Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ", - сказала Йоханссон.

По ее словам, Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действия действующего запрета, но почти все страны-члены поддержали короткое продолжение закрытия границ.

"Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля", - сказала еврокомиссар, добавив, что ожидается продолжение запрета на две недели.

По поводу критериев, для каких стран и когда открывать границы, в ближайшие дни продолжатся консультации между Еврокомиссией и странами-членами. Одновременного открытия для всех стран не будет.

Она также отметила, что полное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

Читайте также: В правительстве Польши заявили, что не будут спешить с открытием границ

Отметим, что в ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.

По всей Европе страны постепенно отменяют свои внутренние ограничения, и некоторые из них начали открывать границы в последние дни. Италия сделала это в начале этой недели, но большинству стран планируют открытие в середине июня, включая Францию, Бельгию, Германию, Грецию, Австрию, Нидерланды и Чехию.