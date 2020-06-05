Бывший тренер "Карпат" хотел бы возглавить "Динамо"

5 июня, 2020, 21:04

Бывший тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич хотел бы возглавить киевское "Динамо" в будущем

Об этом сообщает youtube-канал "Бомбардир".

Йовичевич считает, что было бы большим преимуществом стать кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" в будущем.

"Сначала я хотел бы достичь результатов с загребским "Динамо" и реализовать свою мечту. Но я этого и боюсь. Мечта сбудется и что дальше? Нужно делать следующий шаг. Хочу учиться и прогрессировать, чтобы передавать свою энергию футболистам. Хочу подарить болельщикам "Динамо" Загреб много побед, а потом можно будет смотреть в будущее."Динамо" Киев - крупный украинский клуб. Было бы большим преимуществом стать кандидатом на пост главного тренера этой команды в будущем", - сказал хорват.

Во львовских "Карпатах" Йовичевич работал с лета 2014 года до конца 2015-го. Под его руководством "зелено-белые" провели 46 поединков, в которых одержали 12 побед, 12 раз сыграли вничью и в 22 матчах проиграли.