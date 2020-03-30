Бывший тренер "Карпат" возглавит лучший клуб Хорватии

30 марта, 2020, 11:49

Бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич ближайшее время возглавит загребское "Динамо"

Об этом сообщает Sportske novosti.

По информации источника, из-за ситуации с коронавирусом руководство загребского клуба несколько дней назад уволило весь тренерский штаб команды, оставив на должности только главного тренера Ненада Белиц, однако и тот вскоре окажется безработным.

Кандидатура 46-летнего Игоря Йовичевич кажется оптимальной для руководства "Динамо", так как хорват прекрасно знаком с футболистами первой команды, а также хорошо знает потенциал подрастающего поколения в клубе, а поэтому сможет активно вводить игроков дубля в состав главной команды.

Во львовских "Карпатах" Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством "зелено-белые" провели 46 поединков, в которых получили 12 побед, 12 раз сыграли вничью и в 22 матчах проиграли.