Бывший тренер "Карпат" возглавит лучший клуб Хорватии
Об этом сообщает Sportske novosti.
По информации источника, из-за ситуации с коронавирусом руководство загребского клуба несколько дней назад уволило весь тренерский штаб команды, оставив на должности только главного тренера Ненада Белиц, однако и тот вскоре окажется безработным.
Кандидатура 46-летнего Игоря Йовичевич кажется оптимальной для руководства "Динамо", так как хорват прекрасно знаком с футболистами первой команды, а также хорошо знает потенциал подрастающего поколения в клубе, а поэтому сможет активно вводить игроков дубля в состав главной команды.
Во львовских "Карпатах" Йовичевич работал с лета 2014 года по конец 2015-го. Под его руководством "зелено-белые" провели 46 поединков, в которых получили 12 побед, 12 раз сыграли вничью и в 22 матчах проиграли.
- 20 марта стало известно, что в следующем сезоне с новым проектом испанской "Барселоны" будет работать нынешний тренер команды Кике Сетьен .
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