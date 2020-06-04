Испания передумала открывать 22 июня границы с Францией и Португалией
Как пишет El Pais , на брифинге в четверг Рейес Марото заявил, что с 22 июня снимут ограничения на пересечение сухопутных границ с Францией и Португалией.
"В случае с Францией и Португалией я хочу подтвердить, что ограничения на пересечение сухопутной границы будут сняты с 22 июня", - сказал он.
Однако через 2:00 правительство выступило с официальным заявлением, в котором говорится, что "безопасное международное движение возможно только с 1 июля", как ранее объявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Заявленное открытие границ 22 июня совпадает со временем окончания действия режима чрезвычайного положения, который был продлен парламентом в шестой и последний раз.
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Испанские власти закрыли границу для всех иностранных туристов с середины марта в рамках мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса.
Коронавирус в мире выявлен у более чем 6,5 млн человек, о чем свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Первое место по общему количеству подтвержденных случаев занимают США с 1,8 млн инфицированных.
Всего в мире умерли более 386 тысяч человек из COVID-19, более 107 тысяч из них приходятся на США. По меньшей мере 2,8 млн человек выздоровели от коронавируса.
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