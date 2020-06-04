ВВП Украины за январь-апрель упал на 5%, - Минэкономики
4 июня, 2020, 19:46
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает, что валовой внутренний продукт Украины по итогам первых четырех месяцев 2020 года сократился на 5%
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В Министерстве отметили, что такое падение полностью соответствует прогнозу. Так, по оперативной оценке Госстата, за первый квартал 2020 г. (январь-март) падение ВВП Украины составило 1,5%.
Также в Госстате отмечают, что за первый квартал года объемы производства в стране сократились на 3,8%. За апрель этот показатель вырос до 6,7%.
- В 2020 году падение ВВП Украины может составить от 4% до 8% по сравнению с 2019 годом.