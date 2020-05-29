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Espreso.tvОбществоПадение ВВП Украины может составить до 8% по сравнению с предыдущим годом, - правительство

Падение ВВП Украины может составить до 8% по сравнению с предыдущим годом, - правительство

В 2020 году падение ВВП Украины может составить от 4% до 8% по сравнению с 2019 годом

Об этом говорится в программе стимулирования экономики, принятой на заседании Кабмина.

Падение ВВП в правительстве объясняют мировой экономической рецессией и "традиционно более уязвимой" ситуацией в украинской экономике.

"По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом. Прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков: неблагоприятная ситуация на важных для Украины сырьевых рынках, закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, смена глобальных производственных цепочек", - говорится в сообщении.

В правительстве также привели прогноз НБУ, согласно которому украинский экспорт может уменьшиться на 10%.

"По прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", - говорится в правительственной программе.

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