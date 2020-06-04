УЕФА выступил с заявлением относительно формата завершения Лиги чемпионов

4 июня, 2020, 12:27

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что пока не определились с форматом завершения сезона в Лиге чемпионов

Об этом сообщили в пресс-служба УЕФА.

В УЕФА отметили, что решение о проведении решающих стадий плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате «Финала восьми" в одной стране еще не принято и является лишь одним из вариантов завершения сезона.

"Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений по календарю и вариантов формата завершения сезона. Сейчас рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято", - заявили в УЕФА.

Ранее, рабочая группа УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) и представителями европейских лиг предложила завершить Лигу чемпионов в формате "Финала восьми".

В то же время, в СМИ появилась информация о том, что Россия, Германия и Португалия выразили желание принять финальный турнир Лиги чемпионов вместо Стамбула.

Окончательное решение по формату, дате и месту проведения решающих матчей еврокубков будет принято 17 июня.

4 июня стало известно, что Германия, Португалия и Россия намерены подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов , прерванного из-за пандемии коронавируса.

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