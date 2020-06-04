Убытки на полмиллиарда грн: Фонд госимущества уволил директора Запорожского титано-магниевого комбината

4 июня, 2020, 15:08

4 июня Фонд госимущества освободил старого руководителя ООО "ЗТМК" Владимира Сивака и назначил нового и.о. Лубенникова

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"На прошлой неделе мы вернули государству "Центрэнерго", а сегодня обеспечили государственный контроль над Запорожским титано-магниевым комбинатом!" - отметил Сенниченко.

Он добавил, что в Единый реестр юридических лиц внесена информация о новом и.о. директора ООО "ЗТМК".

Новым руководителем стратегического предприятия с долей государства в 51% стал Сергей Лубенников.

"По моему мнению, показательно, что правительство еще в феврале согласовало кандидатуру нового руководителя ООО" ЗТМК ", но дальнейшие действия по освобождению неэффективного руководства упорно блокировались судебными решениями, которые сопровождались информационными атаками на государство. Предприятие, декларировало в прошлом году более полумиллиарда убытков и миллиардные долги, и над которым очень не желали потерять контроль определенные лица ", - подчеркнул глава Фонда.

Сенниченко подчеркнул, что убытки предприятия за 2019 составили 656 млн грн.

Справка: Запорожский титаново-магниевый - это стратегическое предприятие, единственный производитель губчатого титана в Европе, 51% акций которого находится в собственности государства. Мощность производства в соответствии с проектом - 20 тыс. тонн в год.

Напомним, что в августе 2017 председатель НАБУ Артем Сытник сообщил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат фактически за $ 1 .

Хозяйственный суд Запорожской области решил вернуть имущество "Запорожского титано-магниевого комбината" государству, приняв решение о расторжении договора об учреждении ООО "ЗТМК". Адвокаты олигарха обжаловали решение.

23 сентября 2017 Национальное антикоррупционное бюро задержало директора "ЗТМК" Владимира Сивака, которого подозревают в растрате 492 млн гривен.

Позже заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Украины Владимир Кривенко заявил, что Сивак выводил средства из предприятия на счета третьих лиц на Кипре.

В марте 2019 Верховный суд частично удовлетворил жалобу адвокатов Дмитрия Фирташа и непосредственно Запорожского титано-магниевого комбината. Дело о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината решили рассматривать сначала - в суде Запорожской области, говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb