Верховный суд отказался возвращать государству титано-магниевый комбинат Фирташа
22 марта, 2019, 16:06
Верховный суд частично удовлетворил жалобу адвокатов Дмитрия Фирташа и непосредственно Запорожского титано-магниевого комбината
Об этом сообщает ЦПК.
Теперь дело о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината будут рассматривать сначала - в суде Запорожской области, говорится в сообщении.
Отмечается, что объявление решения по делу дважды откладывалось: суд должен объявить решение еще 12 марта. Однако судья взяла перерыв до 15 марта, а затем ушла на больничный.
- Напомним, что в августе 2017 года председатель НАБУ Артем Сытник сообщил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ купил Запорожский титано-магниевый комбинат фактически за $1.
- Хозяйственный суд Запорожской области решил вернуть имущество "Запорожского титано-магниевого комбината" государству, приняв решение о расторжении договора об учреждении ООО "ЗТМК". Адвокаты олигарха обжаловали решение.
- 23 сентября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ЗТМК Владимира Сивака, которого подозревают в растрате 492 млн гривен.
- Позже заместитель председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Украины Владимир Кривенко заявил, что Сивак выводил средства из предприятия на счета третьих лиц на Кипре.
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