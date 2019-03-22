Верховный суд отказался возвращать государству титано-магниевый комбинат Фирташа

22 марта, 2019, 16:06

Верховный суд частично удовлетворил жалобу адвокатов Дмитрия Фирташа и непосредственно Запорожского титано-магниевого комбината

Об этом сообщает ЦПК.

Теперь дело о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината будут рассматривать сначала - в суде Запорожской области, говорится в сообщении.

Отмечается, что объявление решения по делу дважды откладывалось: суд должен объявить решение еще 12 марта. Однако судья взяла перерыв до 15 марта, а затем ушла на больничный.