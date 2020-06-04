Транслировали "Парад Победы" в Минске: Нацсовет назначил проверку "КРТ"

4 июня, 2020, 18:42

4 июня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала КРТ из-за трансляции 9 мая парада Победы из Минска

Об этом сообщает "Укринформ".

"По результатам мониторинга спутникового вещания ООО «Телестудия «АСТРА-ТВ», город Киев, логотип «КРТ», от 9 мая 2020 г. зафиксирована во временном промежутке с 11:00 до 12:04 прямая трансляция парада Победы, который проходил в городе Минске Республики Беларусь, с признаками одновременной трансляции одинаковых программ, с наличием на экране одновременно двух логотипов - КРТ и С (телеканала «СТВ», город Минск) ", - отметил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич.

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Он отметил, что сравнительный анализ программ показывает, что трансляцию парада Победы было начато одновременно - в 11:00 по киевскому и минскому времени. По окончании трансляции на обоих каналах было зафиксировано размещение одинакового копирайта "Белтелерадиокомпания", 2020, а также заставку "1945 - 2020. Во славу общей Победы".

Как отметил Зиневич, ретрансляция иностранной программы в эфире "КРТ" имеет признаки нарушения лицензиатом требований закона Украины "О телевидении и радиовещании" и собственной лицензии.

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