Нацсовет ищет возможности атаковать независимых вещателей, - Костинский о проверке телеканала "Еспресо"

22 мая, 2020, 15:09

Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что затягиванием рассмотрения вопроса о переоформлении лицензии "Еспресо" осуществляется косвенное давление на телеканал

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Нацсовет должен был переоформить лицензию телеканала "Еспресо" 7 апреля. Заранее были поданы документы. Было достаточно времени, чтобы их рассмотреть, изучить. Закон не предусматривает никаких других действий. Я следил за этим заседанием 7 апреля, я увидел субъективный фактор. Даже хотел говорить, что тем, что откладывается рассмотрение вопроса о переоформлении лицензии "Еспресо", это уже осуществляется косвенное давление на телеканал. Поскольку я не хочу превратиться в такого парня, который постоянно кричит "волки, волки", я начал изучать ситуацию", - сказал Костинский.

Он отметил, что таким образом президент пытается установить контроль над медиапространством.

"В этот четверг стало очевидно, что это были намеренные шаги, Нацсовет ищет возможности для того, чтобы фронтально атаковать независимых вещателей, которые поддерживают, во-первых, украинское государство в борьбе за свой суверенитет, за победу в войне с Россией, за восстановление территориальной целостности. Второе, такие телеканалы позволяют себе объективно освещать события в Украине, в том числе, позволяют критику власти, из-за определенных некорректных, нелепых решений. И это нормально. это практика всех независимых СМИ во всем мире. По-моему, все это является попыткой президента все же установить контроль над медиапространством", - отметил Костинский.

Костинский отметил, что контроль над Нацсоветом уже установлен и конечная цель - лишить эфирных лицензий конкретных вещателей.

"Минимум пять бывших сотрудников "1+1" и "95 квартала" уже работают в Нацсовете, они полностью контролируют Нацсовет. Сейчас, я вижу, делаются движения в направлении контроля медиапространства. По моему личному мнению, конечная цель, если говорить о стратегии, это лишить эфирных лицензий таких вещателей, уменьшить аудиторию, не дать права вещать в эфире на большую украинскую аудиторию. Это один из таких шагов, это первый шаг для телеканала "Еспресо", - отметил он.

Напомним, 21 мая Национальный совет назначил проверку телеканала Еспресо за трансляцию в эфире программ украинской службы "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина".

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