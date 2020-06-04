С начала пандемии из Польши выехали 160 тыс. украинцев

4 июня, 2020, 17:42

За первые два месяца пандемии COVID-19 из Польши в Украину вернулись 160 тыс. украинцев

Об этом говорится в аналитическом исследовании Главного статистического управления (GUS) Польши, основанном на анализе данных из различных официальных реестров, а также данных Пограничной службы РП, сообщает Укринформ.

"Количество иностранцев в Польше на конец апреля 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. сократилась на 223 тыс., то есть на 10,1%. Зато количество граждан Украины уменьшилось на 11,5% (160 тыс.)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что с началом пандемии до конца апреля из Польши всего выехало белорусов (32,2%) и россиян (25,7%).

GUS информирует, что по сравнению с декабрем 2019 года в апреле 2020 года количество украинцев, застрахованных в органе социального страхования (ZUS) Польши, а следовательно, официально трудоустроенных в РП, сократилось почти на 30%.

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Обращается внимание, что до 13 марта наблюдалась положительная динамика приезда украинцев в Польшу, а после 15 марта зафиксирован резкий рост количества граждан Украины, которые выезжали из Польши. Количество украинцев, которое в марте-апреле выехало из Польши, значительно выше показателя снижения количества работников из Украины, официально застрахованных в СП. Следовательно, в GUS делают вывод, что в первую очередь из Польши выехали украинцы, которые не были официально трудоустроены, не работали или работали на так называемых "мусорных" сделках (договоре поручения и договоре подряда), которіе часто не предусматривают страхования лица со стороны работодателя .

Как отмечают в GUS, по состоянию на 31 декабря 2019 г. в Польше проживало более 2 млн 106 тыс. иностранцев, из которых 1 млн 351 тыс. 418 человек (64,2%) были гражданами Украины.