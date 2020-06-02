Украина и Польша могут заключить соглашение относительно сезонных работников

2 июня, 2020, 11:10

Украина и Польша могут заключить соглашение по сезонным работникам, чтобы "урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов" в Польше

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны рассматривают возможность заключения соглашения в сфере трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши.