Украина и Польша могут заключить соглашение относительно сезонных работников
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.
"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны рассматривают возможность заключения соглашения в сфере трудоустройства сезонных рабочих, которая позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши.
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