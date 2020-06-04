Россия передала Асаду вторую партию истребителей МиГ-29

4 июня, 2020, 10:12

Россия передала Сирии вторую партию военных самолетов МиГ-29

Это произошло через несколько дней после обвинений США в адрес Москвы в использовании Сирии для передачи самолетов в Левые, информирует Радио Свобода .

Посольство России в Дамаске 3 июня сообщило, что самолеты передали сирийской армии в рамках сотрудничества в оборонной сфере.

Страны Запада, расследователи ООН, правозащитные группы обвиняют Россию и сирийское правительство в авиабомбардировки гражданских и возможных военных преступлениях во время девятилетней войны в Сирии.

В конце мая американская армия обвинила Москву в отправке военных самолетов в Ливию с целью поддержки российских наемников из так называемой "ПГК Вагнера", которые, по данным ООН, помогают генералу Халифе Хафтару противостоять международно признанному правительству.

Командование США в Африке заявил, что 14 самолетов МиГ-29 и Су-24 поступили в Ливию через Сирию, где их перекрасили на авиабазе "Хмеймим".

Российские власти отрицает свои связи с "ПГК Вагнера" и отправления самолетов в Ливию.

"Ливийская национальная армия" под командованием Халифы Хафтара возразила получения самолетов, но сообщила, что отремонтировала старые ливийские самолеты и готовит их к новой кампании.