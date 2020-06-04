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Espreso.tvОбществоРада утвердила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции

Рада утвердила Стефанишину вице-премьером по евроинтеграции


фото: Lb.ua
Верховная Рада Украины утвердила назначение Ольги Стефанишин на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов.

Стефанишина является юристом-международником и специалистом по европейскому праву. С с 2017 до сентября 2019 года руководила Правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции. После увольнения из Правительственного офиса работала в юридическом бизнесе.

  • Напомним, по словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, Вадим Пристайко может быть командирован для работы послом Украины в Великобритании.

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