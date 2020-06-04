"Продавцов" должности Харьковской ОГА арестовали с возможностью внесения залога
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. передает " Укринформ ".
"Дзержинский районный суд сегодня избрал меру пресечения двум лицам, которые подозреваются в мошенничестве по схеме "продажи" должностей. 52-летнему мужчине, уроженцу Одессы, избрано содержание под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 4 млн грн, 68- летнего киевлянина суд также отправил под стражу на два месяца с возможностью внесения 3,5 млн грн залога ", - рассказал прокурор.
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По его словам, сейчас прокуроры решают, подавать ли апелляцию на это решение с требованием увеличить суммы залогов.
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