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Espreso.tvОбщество"Торговали" должностью главы Харьковской ОГА: СБУ задержала мошенников. ВИДЕО

"Торговали" должностью главы Харьковской ОГА: СБУ задержала мошенников. ВИДЕО


фото: СБУ
При получении задатка взятки в $100 тыс. за должность главы ОГА и $50 тыс. за начальника налоговой правоохранители задержали злоумышленников в одном из ресторанов Харькова

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В Харькове Служба безопасности Украины задержала злоумышленников, которые устроили "распродажу" сразу нескольких государственных должностей. Ими оказались двое жителей Киева и Одессы. Они представлялись должностными лицами и щеголяли связями во властных структурах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за назначение кандидата на должность главы Харьковской областной государственной администрации мошенники запросили $1 млн. Еще $100 тыс. они хотели получить за "продажу" должности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковщины.

До этого случая правоохранители уже зафиксировали получение злоумышленниками $60 тыс. от харьковчанки якобы за "помощь" в получении мандата народного депутата на довыборах в парламент.

Задержанным инкриминируют ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Видео задержания - СБУ:

 

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