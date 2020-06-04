"Не коррупция": в Минобразования рассказали, с чем связаны обыски в университете Шевченко
Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире hromadske.
Министр заявила, что университеты являются автономными учреждениями высшего образования и только ректор несет ответственность за образовательный процесс.
"Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", - сказала Мандзий.
Она отметила, что в университете проходила проверка учебного процесса иностранцев.
"Был запрос, и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности, обучении иностранцев на юридическом факультете", - заявила министр.
- 4 июня Нацполиция и СБУ пришли с обысками в главный корпус КНУ имени Тараса Шевченко.