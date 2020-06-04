"Не коррупция": в Минобразования рассказали, с чем связаны обыски в университете Шевченко

4 июня, 2020, 22:36

Обыски в главном корпусе Киевского национального университета им. Тараса Шевченко не связаны с коррупцией

Об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире hromadske.

Министр заявила, что университеты являются автономными учреждениями высшего образования и только ректор несет ответственность за образовательный процесс.

"Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", - сказала Мандзий.

Она отметила, что в университете проходила проверка учебного процесса иностранцев.

"Был запрос, и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности, обучении иностранцев на юридическом факультете", - заявила министр.