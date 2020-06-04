Полиция и СБУ проводят обыски на юридическом факультете университета Шевченко в Киеве

4 июня, 2020, 14:03

4 июня Нацполиция и СБУ пришли с обысками в главный корпус КНУ имени Тараса Шевченко

Комментарий об обысках дала пресс-секретарь полиции Оксана Блищик, передает " Укринформ ".

"Главное следственное управление Нацполиции совместно с СБУ проводит следственные действия на юридическом факультете университета в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды - ред.)", - сказала Блищик.

Она отметила, что подробнее сможет рассказать об обысках после завершения следственных действий.

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