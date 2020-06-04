"Мы постоянно приближаемся к большой распродажи тюрем", - Малюська

4 июня, 2020, 14:28

Глава Минюста Денис Малюська сообщил о регистрации в парламенте законопроекта, который позволит продавать с молотка тюрьмы, которые не используются

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.

"Налетай! Торопись! Покупай ... отсидись!) мы постоянно приближаемся к большому распродажи тюрем", - пошутил министр.

Он заявил, что 4 июня в Раде зарегистрировали законопроект №3591, который, по словам Малюськи, позволит не только продавать замороженные тюрьмы, но и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

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"В бюджете средств на тюремную реформу нет, поэтому источники финансирования мы находим самостоятельно, откуда и все последние инициативы: платные камеры, частные СИЗО и распродажи тюрем", - пояснил министр причины разработки законопроекта.

Он отметил, что в результате продажи появится возможность вынести старые СИЗО за пределы городов или в промзону. Также министр отметил, что это позволит повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав в тюрьмах, которые остались.

Малюська подчеркнул, что в продажу будут подпадать только тюрьмы, не используются.

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