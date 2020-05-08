В украинских СИЗО появились платные камеры с лучшими условиями: Минюст обнародовал прайс
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Так, по его словам, в киевском СИЗО заработали 4 платные камеры: одна - двухместная, одна - трехместная и две - четырехместные. Другие украинские СИЗО "подтянутся чуть позже", написал министр.
Стоимость размещения в такой камере в Киеве зависит от срока, за который платят: за сутки будет 2000 грн, за неделю - 8000 грн, за месяц - 12 000 грн.
С помощью платных камер в министерстве рассчитывают убрать коррупцию, когда за лучшую камеру платили неофициально, теперь деньги будут официально направляться в бюджетный спецфонд.
По словам Малюська, на следующей неделе появится возможность оплатить камеру в СИЗО онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции". Полученные средства обещают использовать для поддержания надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями
В платной камере большая площадь, а также холодильник, телевизор и столовые принадлежности.
"Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах. Наличие платных камер не нарушает прав человека. Как и раньше, мы обеспечиваем функционирование бесплатных камер и их состояние не только не ухудшится, а наоборот будет улучшен за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры ", - пояснил Малюська.
Он добавил, что люди в СИЗО считаются невиновными, пока суд не докажет вину, поэтому у человека должна быть возможность оплатить лучшие условия проживания. Однако для людей, которых суд уже приговорил, не будут создаваться улучшенные условия за деньги.
"В тюрьмах все будут в равных условиях и будут отбывать установленное судом наказание за совершенное преступление", - отметил министр.
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