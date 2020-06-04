"Манчестер Юнайтед" погонит футболиста сборной Англии этим летом
4 июня, 2020, 18:18
Английский "Манчестер Юнайтед" открыт для предложений по английскому защитнику Крису Смоллингу
Об этом сообщает standard.co.uk.
Футболист не входит в долгосрочные планы "красных дьяволов", и они готовы от него как можно быстрее избавиться. Контракт футболиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне Смоллинг выступает за итальянскую "Рому" на правах аренды. Всего за "волков" центрбэк провел 28 матчей, 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
- 4 июня стало известно, что хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард хотел бы перейти в итальянский "Милан" во время летнего трансферного окна.