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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" погонит футболиста сборной Англии этим летом

"Манчестер Юнайтед" погонит футболиста сборной Англии этим летом


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" открыт для предложений по английскому защитнику Крису Смоллингу

Об этом сообщает standard.co.uk.

Футболист не входит в долгосрочные планы "красных дьяволов", и они готовы от него как можно быстрее избавиться. Контракт футболиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Смоллинг выступает за итальянскую "Рому" на правах аренды. Всего за "волков" центрбэк провел 28 матчей, 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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