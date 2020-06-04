Определился досрочный чемпион Украины по гандболу
4 июня, 2020, 17:15
Запорожский "Мотор" досрочно признали чемпионом Украины сезона 2019/2020
Об этом сообщает официальный facebook запорожского клуба.
Это уже восьмой титул чемпиона Украины в истории клуба.
"ГК "Мотор" досрочно стал чемпионом Украины сезона 2019/2020 среди мужских гандбольных команд. Об этом федерация гандбола Украины сообщила в письме на имя председателя ГК "Мотор" Олимпия Покатова", - говорится в сообщении.
К прекращению чемпионата было сыграно 16 туров: "Мотор" набрал 32 очка, у второго "Запорожье" - 24 очка.
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