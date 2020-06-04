Определился досрочный чемпион Украины по гандболу

4 июня, 2020, 17:15

Запорожский "Мотор" досрочно признали чемпионом Украины сезона 2019/2020

Об этом сообщает официальный facebook запорожского клуба.

Это уже восьмой титул чемпиона Украины в истории клуба.

"ГК "Мотор" досрочно стал чемпионом Украины сезона 2019/2020 среди мужских гандбольных команд. Об этом федерация гандбола Украины сообщила в письме на имя председателя ГК "Мотор" Олимпия Покатова", - говорится в сообщении.

К прекращению чемпионата было сыграно 16 туров: "Мотор" набрал 32 очка, у второго "Запорожье" - 24 очка.

21 мая стало известно, что украинская гандболистка Дарья Стаценко стремится получить российский паспорт .