Общественного журналиста из Крыма Мемедеминова этапировали в РФ, - адвокат
Об этом сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность".
"По имеющейся у нас информации, его этапировали в одну из колоний-поселений Ростовской области. Точный адрес я сообщу общественности позже", - рассказал адвокат журналиста Эмиль Курбединов.
Он также сообщил о том, что накануне сторона защиты подала заявление об условно-досрочном освобождении Мемедеминова.
"В феврале текущего года у Наримана уже подошел срок условно-досрочного освобождения, но из-за отложенной почти на полгода апелляции документы мы смогли подать только после вступления приговора в законную силу. Но суд не успел рассмотреть наше ходатайство, поскольку его практически одновременно этапировали в колонию . Как только мы установим точный адрес, сразу же направим в суд по месту нахождения этой колонии, еще одно заявление об условно-досрочном освобождении ", - добавил Курбединов.
- Южный окружной военный суд признал крымскотатарского блогера и активиста "Крымская Солидарность" Наримана Мемедеминова виновным в публичных призывах к террористической деятельности , и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.