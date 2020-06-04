Общественного журналиста из Крыма Мемедеминова этапировали в РФ, - адвокат

4 июня, 2020, 18:53

Общественного журналиста Наримана Мемедеминова с аннексированного Крыма, которого приговорили к 2 годам 6 месяцам тюрьмы, этапировали в колонию

Об этом сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность".

"По имеющейся у нас информации, его этапировали в одну из колоний-поселений Ростовской области. Точный адрес я сообщу общественности позже", - рассказал адвокат журналиста Эмиль Курбединов.

Он также сообщил о том, что накануне сторона защиты подала заявление об условно-досрочном освобождении Мемедеминова.

"В феврале текущего года у Наримана уже подошел срок условно-досрочного освобождения, но из-за отложенной почти на полгода апелляции документы мы смогли подать только после вступления приговора в законную силу. Но суд не успел рассмотреть наше ходатайство, поскольку его практически одновременно этапировали в колонию . Как только мы установим точный адрес, сразу же направим в суд по месту нахождения этой колонии, еще одно заявление об условно-досрочном освобождении ", - добавил Курбединов.