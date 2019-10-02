Крымскотатарского блогера и активиста Мемедеминова суд РФ приговорил к 2,5 годам колонии

2 октября, 2019, 11:24

Южный окружной военный суд признал крымскотатарского блогера и активиста "Крымская Солидарность" Наримана Мемедеминова виновным в публичных призывах к террористической деятельности, и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении

Об этом сообщает "Крим.Реалии"

Суд также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

Нариман Мемедеминов - крымскотатарский блогер, общественный журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминова обвинили по ч.2 ст. 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Претензии в российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздники: День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей и другие.