Крымскотатарского блогера и активиста Мемедеминова суд РФ приговорил к 2,5 годам колонии
Об этом сообщает "Крим.Реалии"
Суд также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.
Нариман Мемедеминов - крымскотатарский блогер, общественный журналист. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминова обвинили по ч.2 ст. 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).
Претензии в российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. В нем размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий и тем, призывами соблюдать нормы ислама и мыслями о российских праздники: День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей и другие.
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