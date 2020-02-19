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Espreso.tvСпортМарадону заподозрили в употреблении наркотиков во время матча

Марадону заподозрили в употреблении наркотиков во время матча


фото: twitter.com/gimnasiaoficial
Славного аргентинского футболиста Диего Марадону заловили на употреблении неизвестного вещества во время матча чемпионата Аргентины

Видео неоднозначного момента опубликовал Dr Tangalanga в twitter.

Марадона, который является главным тренером клуба "Химнасия и Эсгрима", попал в неприятную ситуацию во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины с "Росарио Сентрал".

Ассистент Марадоны принес ему неизвестное вещество, а другие присутствующие на скамейке запасных закрыли легенду от камер.

59-летний Диего Марадона употреблял наркотики еще в бытность футболистом и неоднократно лечился от зависимости.

"Химнасия и Эсгрима" занимает двадцать второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

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