Марадону заподозрили в употреблении наркотиков во время матча
19 февраля, 2020, 17:31
Славного аргентинского футболиста Диего Марадону заловили на употреблении неизвестного вещества во время матча чемпионата Аргентины
Видео неоднозначного момента опубликовал Dr Tangalanga в twitter.
Марадона, который является главным тренером клуба "Химнасия и Эсгрима", попал в неприятную ситуацию во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины с "Росарио Сентрал".
Ассистент Марадоны принес ему неизвестное вещество, а другие присутствующие на скамейке запасных закрыли легенду от камер.
59-летний Диего Марадона употреблял наркотики еще в бытность футболистом и неоднократно лечился от зависимости.
"Химнасия и Эсгрима" занимает двадцать второе место в турнирной таблице чемпионата Аргентины.
Dice Maradona que ya no se droga más.- Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
- 20 ноября Диего Марадона был уволен с поста главного тренера аргентинской "Химнасия и Эсгрима" после двух месяцев работы в клубе, но через два дня вернулся на должность.
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