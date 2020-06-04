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Espreso.tvСпортБританский боксер Фьюри категорически высказался о боях во время карантина

Британский боксер Фьюри категорически высказался о боях во время карантина


фото: Boxingscene
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не будет проводить боев, если зрителей не пустят на трибуны

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) он не согласится выйти на ринг, пока зрителям не позволят вернуться на трибунах после карантина, поскольку такой бой будет напоминать спарринг.

"Не думаю, что смогу найти мотивацию, чтобы провести бой без зрителей. Это больше будет похоже на спарринг в зале, все будет как бы не по-настоящему. Чемпион супертяжелого веса не должен драться без живой публики. Дело здесь не в деньгах, я уже заработал достаточно. Думаю, если я выйду биться без зрителей, то оставлю публику без отличной возможности посмотреть бокс вживую. если бы мне предложили подраться при пустых трибунах, то я бы не стал этого делать ", - сказал Фьюри.

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