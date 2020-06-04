Боец UFC Макгрегор встретится с победителем боя Хабиб - Гетжи

4 июня, 2020, 13:42

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор встретится с победителем поединка между чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гетжи

Об этом заявил президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт, сообщает BJ Penn .

По его словам, Макгрегор должен драться с победителем боя с чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг) Нурмагомедов и Гетжи. Однако, если ирландец захочет провести перед титульным поединком еще один поединок, ему его организуют.

"Я думаю, что лучшая вещь для Конора - драться с победителем боя Хабиб - Гетжи. Я не говорю, что это точно произойдет. Но думаю, что это самый умный ход для него. Но вы знаете его, возможно, он захочет драться раньше и мы сможем что-то придумать ", - сказал Уайт.

1 июня Дейна Уайт уже заявлял, что Макгрегор встретится с победителем боя Гетжи - Нурмагомедов.

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