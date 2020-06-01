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Espreso.tvСпортПрезидент UFC анонсировал возможный бой Макгрегор - Нурмагомедов

Президент UFC анонсировал возможный бой Макгрегор - Нурмагомедов


фото: Getty images
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор МакГрегор встретится с победителем боя Гетжи - Нурмагомедов

Об этом сообщает ESPN .

Уайт пообещал Конору Макгрегору титульный бой в легком весе.

"Предчувствую бой Джастин Гетжи - Хабиб Нурмагомедов. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого боя буду в предвкушении боя Конора с победителем", - сказал Уайт.

Бой Хабиба и Гетжи должен состояться осенью.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Бойцы известны враждебным отношением друг к другу.

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