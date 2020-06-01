Президент UFC анонсировал возможный бой Макгрегор - Нурмагомедов
1 июня, 2020, 12:51
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор МакГрегор встретится с победителем боя Гетжи - Нурмагомедов
Об этом сообщает ESPN .
Уайт пообещал Конору Макгрегору титульный бой в легком весе.
"Предчувствую бой Джастин Гетжи - Хабиб Нурмагомедов. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого боя буду в предвкушении боя Конора с победителем", - сказал Уайт.
Бой Хабиба и Гетжи должен состояться осенью.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Бойцы известны враждебным отношением друг к другу.
- 14 мая Макгрегор поддержал отца своего принципиального соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова, который находится в коме.