Президент UFC анонсировал возможный бой Макгрегор - Нурмагомедов

1 июня, 2020, 12:51

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландец Конор МакГрегор встретится с победителем боя Гетжи - Нурмагомедов

Об этом сообщает ESPN .

Уайт пообещал Конору Макгрегору титульный бой в легком весе.

"Предчувствую бой Джастин Гетжи - Хабиб Нурмагомедов. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого боя буду в предвкушении боя Конора с победителем", - сказал Уайт.

Бой Хабиба и Гетжи должен состояться осенью.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Бойцы известны враждебным отношением друг к другу.