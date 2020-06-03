Зеленский подтвердил, что в Кабмине появится вице-премьер по ОПК и промышленной политике и назвал возможную кандидатуру

3 июня, 2020, 16:53

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На базе Совета национальной безопасности Украины я дал поручение на прошлой неделе, пока подбирают кадры. Мы дали десять дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я тоже буду входить. Придут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленности. И должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий", - сказал он на встрече с представителями бизнеса.

Зеленский также призвал предлагать кандидатуры на эту должность, и когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата VII созыва (2012-2014) Виталия Немилостивого, президент отметил, что ему уже предлагали эту кандидатуру, и он с ним встречался .

"Он (Немилостивый) - одна из кандидатур, которые мы видим", - отметил Зеленский.