Данилов представил концепцию военно-промышленной политики

28 мая, 2020, 15:48

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов представил концепцию реформирования оборонно-промышленного комплекса

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"На первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли. На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", - сообщил он.

Также в СНБО отметили, что реформа в сфере ОПК должна решить проблему недостаточной координации между субъектами военно-промышленной политики.