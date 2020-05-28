Данилов представил концепцию военно-промышленной политики
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
"На первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли. На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", - сообщил он.
Также в СНБО отметили, что реформа в сфере ОПК должна решить проблему недостаточной координации между субъектами военно-промышленной политики.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за создание должности вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленной политики.
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