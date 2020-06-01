США разрабатывают "самые мощные вооружения" в истории, - Трамп

1 июня, 2020, 11:48

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре в страны появится "самое мощное вооружение" в истории

Об этом он заявил, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал после запуска на МКС пилотируемого корабля Crew Dragon

"Мы скоро приземлимся на Марсе, и скоро у нас будет больше вооружения, которое когда-либо существовало в истории. Я уже видел разработки, и даже я не могу в это поверить", - сказал он.

Как отмечает издание, слова Трампа могут касаться разработки гиперзвукового оружия.

Как сообщалось, в середине мая Трамп заявлял, что Соединенные Штаты активно разрабатывают суперракету , которая станет самой быстрой в мире. По словам американского лидера, его скорость будет в 17 раз выше, чем у существующих ракетах.