ВОЗ сообщила, что в Украине стабилизируется ситуация с COVID-19
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает Укринформ .
"В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение количества новых случаев (COVID-19, - ред.). Украина выходит на этот путь", - сказал Клюге.
Клюге отметил, сегодня в европейском регионе уже зарегистрировано более 2,2 млн случаев коронавируса, из которых более 181 тыс. закончились летальным исходом.
Он добавил, что несмотря на то, что количество новых случаев COVID-19 уменьшилось почти на половину по сравнению с апрелем, риск остается очень высоким.
- Напомним, ВОЗ отметил, что число новых случаев заражения коронавируса , регистрируемых за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако наблюдается рост в России и Восточной Европе.
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