В "Динамо" опровергли информацию об интересе к турецкому тренеру

3 июня, 2020, 21:21

Сотрудник киевского "Динамо" назвал информацию об интересе к тренеру Эрролу Булуту - бредом

Об этом заявил сотрудник клуба Андрей Шахов-младший в facebook.

Шахов рассказал, что это информационные игры агентов

"Информация о назначении Эррола Булута в "Динамо" - бред, основанный на играх турецких агентов. Людям нужно только добавить огласку своему клиенту в СМИ, продвинув его в команду более-менее приличного уровня", - говорится в заявлении.