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Espreso.tvСпортВ "Динамо" опровергли информацию об интересе к турецкому тренеру

В "Динамо" опровергли информацию об интересе к турецкому тренеру


фото: Getty Images
Сотрудник киевского "Динамо" назвал информацию об интересе к тренеру Эрролу Булуту - бредом

Об этом заявил сотрудник клуба Андрей Шахов-младший в facebook.

Шахов рассказал, что это информационные игры агентов

"Информация о назначении Эррола Булута в "Динамо" - бред, основанный на играх турецких агентов. Людям нужно только добавить огласку своему клиенту в СМИ, продвинув его в команду более-менее приличного уровня", - говорится в заявлении.

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