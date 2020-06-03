В "Динамо" опровергли информацию об интересе к турецкому тренеру
3 июня, 2020, 21:21
Сотрудник киевского "Динамо" назвал информацию об интересе к тренеру Эрролу Булуту - бредом
Об этом заявил сотрудник клуба Андрей Шахов-младший в facebook.
Шахов рассказал, что это информационные игры агентов
"Информация о назначении Эррола Булута в "Динамо" - бред, основанный на играх турецких агентов. Людям нужно только добавить огласку своему клиенту в СМИ, продвинув его в команду более-менее приличного уровня", - говорится в заявлении.
- 3 июня сообщалось, что Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо" может заменить турецкий специалист Эрол Булут.